(Di sabato 2 gennaio 2021) Èa 90didal 1993 al 1997. Classe 1930, fu esponente del partito Socialista ma divenne noto negliNovanta quando si avvicinò e poi aderì alla Lega Nord. Deputato con il partito di Bossi nel 1992, l’anno seguentediventò il primodivotato direttamente dai cittadini: il 20 giugno 1993 prevalse al secondo turno su Nando dalla Chiesa, candidato del centro-sinistra. Una vittoria di prestigio per la Lega Nord, che ottenne il risultato più prestigioso di una vittoriosa tornata di elezioni amministrative. Nel 1997, la Lega Nord corse da sola enon arrivò neppure al ballottaggio. Dopo l’esperienza di ...

chedisagio : ?? È morto Marco Formentini. L'ho frequentato dopo la sua uscita dalla Lega e la sua esperienza da sindaco. Ho con… - MediasetTgcom24 : Morto Marco Formentini: fu il primo sindaco leghista di Milano - Corriere : È morto Marco Formentini, l’ex sindaco di Milano aveva 90 anni - ValeMameli : È morto Marco Formentini, mio ex sindaco, il primo e unico leghista, precursore del modus operandi della politica a… - fattoquotidiano : Marco Formentini morto, addio al primo sindaco leghista di Milano: aveva 90 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Marco

E’ morto a Milano Marco Formentini, il primo e unico sindaco della Lega del capoluogo lombardo in carica dal 1993 al 1997. Ne dà notizia Davide Boni, ex presidente del Consiglio regionale della ...È morto Marco Formentini, primo e unico sindaco leghista di Milano. Cronaca - In carica dal 1993 al 1997 - Aveva 90 anni ...