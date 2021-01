Milano: morto Marco Formentini, primo sindaco leghista (2) (Di sabato 2 gennaio 2021) (Adnkronos) - L'esperienza alla guida di Milano, segnata da 'scontri' con il Leoncavallo, si interrompe dopo un mandato: nel 1997 viene sconfitto al primo turno - diventerà sindaco Gabriele Albertini -, ma la sua esperienza politica prosegue. Rieletto nel 1999 al parlamento di Strasburgo in occasione delle elezioni europee, Formentini lasciò il partito, in polemica con l'indipendentismo padano e la rottura tra Lega e Berlusconi. Successivamente, aderì ai Democratici, passando poi per diverse esperienze: si è candidato alle elezioni europee del 2004 nelle fila dell'Ulivo, ma non è stato eletto, è stato membro dell'assemblea federale della Margherita l'anno successivo, a fine 2008 aderì alla Democrazia Cristiana per le Autonomie di Gianfranco Rotondi. Si è spento oggi all'età di 90 anni. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 2 gennaio 2021) (Adnkronos) - L'esperienza alla guida di, segnata da 'scontri' con il Leoncavallo, si interrompe dopo un mandato: nel 1997 viene sconfitto alturno - diventeràGabriele Albertini -, ma la sua esperienza politica prosegue. Rieletto nel 1999 al parlamento di Strasburgo in occasione delle elezioni europee,lasciò il partito, in polemica con l'indipendentismo padano e la rottura tra Lega e Berlusconi. Successivamente, aderì ai Democratici, passando poi per diverse esperienze: si è candidato alle elezioni europee del 2004 nelle fila dell'Ulivo, ma non è stato eletto, è stato membro dell'assemblea federale della Margherita l'anno successivo, a fine 2008 aderì alla Democrazia Cristiana per le Autonomie di Gianfranco Rotondi. Si è spento oggi all'età di 90 anni.

