Marca – Eriksen si offre a Real Madrid e Atletico | no delle due squadre

(Di sabato 2 gennaio 2021) Christianin cerca di una sistemazione L’ormai imminente sessione di calciomercato, segnerà quasi certamente l’addio all’Inter di Christian. Il centrocampista danese arrivato in nerazzurro appena un anno fa è pronto a fare le valigie. Secondo quanto riportato in Spagna da, il numero 24 nerazzurro si sarebbe offerto sia alsia all’Atlerico di Simeone. I due club, secondo quanto riportato dalla stessa fonte avrebbero rifiutato la proposta dell’ex Tottenham. L'articolo proviene da intermagazine.

Fattore che ha visto Eriksen accostato proprio al PSG ma dalla quale dalla Spagna arrivano notizie circa due possibili pretendenti per l'ex centrocampista degli Spurs. Secondo la redazione di Marca ...Come sottolinea il portale spagnolo, i conti dei due club di Madrid obbligano a non lasciarsi andare a spese eccessive durante il mercato. “La priorità di entrambe, però, non sembra essere il danese a ...