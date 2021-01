Lorenzo Cesa: "Mi chiamano Palazzo Chigi e Pd, ma non soccorrerò mai il Governo" (Di sabato 2 gennaio 2021) Buongiorno Lorenzo Cesa, segretario dell’Udc, uno degli uomini più cercati del momento. La prego: mi dica che ha chiamato per scambiarci gli auguri. Non vorrà mica parlare di queste baggianate, non ne posso più a essere tirato per la giacchetta. Io, il soccorso al Governo, non lo faccio. Giuri: né ora né mai. Dica: “Lo giuro”. Lo giuro. Ci faccia il titolo, basta che la finiamo. Ma si rende conto in che situazione è il paese? E qui si parla di responsabili, di caccia ai senatori. Posso sottrarmi e rivendicare quella serietà che ha auspicato il capo dello Stato, nella sua saggezza? Per carità, però lo ha detto anche lei: la cercano. Cercano soprattutto i miei tre senatori. Il che, per l’amor di Dio, è normale. Ci si parla, ci si telefona e le persone educate rispondono. E che rispondono? Che restano dove sono, nel ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 2 gennaio 2021) Buongiorno, segretario dell’Udc, uno degli uomini più cercati del momento. La prego: mi dica che ha chiamato per scambiarci gli auguri. Non vorrà mica parlare di queste baggianate, non ne posso più a essere tirato per la giacchetta. Io, il soccorso al, non lo faccio. Giuri: né ora né mai. Dica: “Lo giuro”. Lo giuro. Ci faccia il titolo, basta che la finiamo. Ma si rende conto in che situazione è il paese? E qui si parla di responsabili, di caccia ai senatori. Posso sottrarmi e rivendicare quella serietà che ha auspicato il capo dello Stato, nella sua saggezza? Per carità, però lo ha detto anche lei: la cercano. Cercano soprattutto i miei tre senatori. Il che, per l’amor di Dio, è normale. Ci si parla, ci si telefona e le persone educate rispondono. E che rispondono? Che restano dove sono, nel ...

HuffPostItalia : Lorenzo Cesa: 'Mi chiamano Palazzo Chigi e Pd, ma non soccorro il Governo' - salfasanop : Intanto il conte Casalino... Lorenzo Cesa: 'Mi chiamano Palazzo Chigi e Pd, ma non soccorro il Governo' (di A. De… - Alessan77616441 : RT @HuffPostItalia: Lorenzo Cesa: 'Mi chiamano Palazzo Chigi e Pd, ma non soccorro il Governo' - ontoxy : RT @HuffPostItalia: Lorenzo Cesa: 'Mi chiamano Palazzo Chigi e Pd, ma non soccorro il Governo' - zazoomblog : Lorenzo Cesa: Mi chiamano Palazzo Chigi e Pd ma non soccorro il Governo - #Lorenzo #Cesa: #chiamano #Palazzo -

Ultime Notizie dalla rete : Lorenzo Cesa Lorenzo Cesa: "Mi chiamano Palazzo Chigi e Pd, ma non soccorrerò mai il Governo" L'HuffPost Lorenzo Cesa: "Mi chiamano Palazzo Chigi e Pd, ma non soccorro il Governo"

Il segretario Udc rivela i contatti per i suoi 3 senatori: "Conte cerca i nuovi responsabili, ma dovrebbe salire al Colle" ...

Da Udc a Cambiamo! di Giovanni Toti nessun sostegno al governo Conte

Nè l'Udc né Cambiamo! sosterranno un governo Conte, ora in difficoltà a causa della crisi innescata da Italia Viva. Lo hanno annunciato i rispettivi leader, Lorenzo Cesa e Giovanni Toti. "Ancora una v ...

Il segretario Udc rivela i contatti per i suoi 3 senatori: "Conte cerca i nuovi responsabili, ma dovrebbe salire al Colle" ...Nè l'Udc né Cambiamo! sosterranno un governo Conte, ora in difficoltà a causa della crisi innescata da Italia Viva. Lo hanno annunciato i rispettivi leader, Lorenzo Cesa e Giovanni Toti. "Ancora una v ...