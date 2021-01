Inter-Crotone, i convocati di Stroppa: ecco i 24 giocatori per il match di San Siro (Di sabato 2 gennaio 2021) Sono 24 i convocati di Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, per il lunch match della quindicesima giornata della Serie A Tim contro l’Inter in programma domani alle ore 12.30 al ‘Meazza‘. ecco l’elenco dei convocati: Cordaz, Cuomo, Golemic, Magallan, Dragus, Luperto, Crociata, Festa, Molina, Mojas, Manellato, Mrespi, Simy, Djidji, Siligardi, Messias, Pedro Pereira, Rispoli, Marrone, Petriccione, Reca, Vulic, Eduardo, Riviere. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 2 gennaio 2021) Sono 24 idi Giovanni, allenatore del, per il lunchdella quindicesima giornata della Serie A Tim contro l’in programma domani alle ore 12.30 al ‘Meazza‘.l’elenco dei: Cordaz, Cuomo, Golemic, Magallan, Dragus, Luperto, Crociata, Festa, Molina, Mojas, Manellato, Mrespi, Simy, Djidji, Siligardi, Messias, Pedro Pereira, Rispoli, Marrone, Petriccione, Reca, Vulic, Eduardo, Riviere. SportFace.

