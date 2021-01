In libreria: “Oggi faccio azzurro”, di Daria Bignardi (Di sabato 2 gennaio 2021) Inesauribile Bignardi. Scrittrice, autrice e conduttrice televisiva, celebre volto tv per le sue Invasioni barbariche ma anche per Tempi moderni e L’Assedio, Daria ha sfornato il suo settimo romanzo. Niente affatto inferiore al suo bestseller Non vi lascerò orfani, così come agli altri. Tradotta ormai in molti Paesi torna al suo pubblico di lettrici e lettori sempre più affezionati. Ed è in questo modo che tra le festività tra il Natale e i primi giorni del 2021 va forte nelle librerie il suo ultimo lavoro: Oggi faccio azzurro (Mondadori, 18 pagine, 18 euro). Al centro del racconto Galla, che si chiama così in onore dell’antica imperatrice Galla Placidia. Una donna che improvvisamente e senza spiegazioni viene lasciata dal marito Doug dopo vent’anni di vita vissuta insieme. Galla passa le giornate sul ... Leggi su velvetmag (Di sabato 2 gennaio 2021) Inesauribile. Scrittrice, autrice e conduttrice televisiva, celebre volto tv per le sue Invasioni barbariche ma anche per Tempi moderni e L’Assedio,ha sfornato il suo settimo romanzo. Niente affatto inferiore al suo bestseller Non vi lascerò orfani, così come agli altri. Tradotta ormai in molti Paesi torna al suo pubblico di lettrici e lettori sempre più affezionati. Ed è in questo modo che tra le festività tra il Natale e i primi giorni del 2021 va forte nelle librerie il suo ultimo lavoro:(Mondadori, 18 pagine, 18 euro). Al centro del racconto Galla, che si chiama così in onore dell’antica imperatrice Galla Placidia. Una donna che improvvisamente e senza spiegazioni viene lasciata dal marito Doug dopo vent’anni di vita vissuta insieme. Galla passa le giornate sul ...

IlMattinoFoggia : VIDEO Il monito di #Mattarella e la chiave di lettura per #Renzi che ne fa Giacomo Galeazzi accompagnano la nostra… - IlMattinoFoggia : La #primapagina dei nostri giornali di oggi #2gennaio 2021 : puoi scaricarli subito dalla nostra edicola digitale.… - hemmson : oggi ho spostato tutte le piantine e adesso sto pensando di spostare specchio e bacheca di sughero, probabilmente d… - AlbertoStoppani : Visto che la ragazza della libreria giorni fa mi ha regalato un calendario letterario da oggi per tutto l'anno (se… - cleghio : RT @mariarosariaFo8: Oggi mi faccio il primo regalo per il 2021: vado in libreria a fare scorte. Si accettano consigli -

Ultime Notizie dalla rete : libreria Oggi In libreria: “Oggi faccio azzurro”, di Daria Bignardi Velvet Mag Librerie: lo shopping delle feste regala ottimismo all’editoria

In attesa dei dati ufficiali delle feste, gli operatori registrano «la risalita delle vendite» Ambrosini: «Alcuni miei colleghi hanno quasi compensato le perdite di marzo e aprile» ...

Speciale gialli, thriller e noir

Riascolta Speciale gialli, thriller e noir di Il cacciatore di libri. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.

In attesa dei dati ufficiali delle feste, gli operatori registrano «la risalita delle vendite» Ambrosini: «Alcuni miei colleghi hanno quasi compensato le perdite di marzo e aprile» ...Riascolta Speciale gialli, thriller e noir di Il cacciatore di libri. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.