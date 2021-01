Il 2020 del gruppo Facebook di Corner | iscritti da 41 paesi | a dicembre record di post e commenti Iscritti | ecco la Top 10

(Di sabato 2 gennaio 2021) Ventie quasi 200al giorno, con un trend in forte crescita negli ultimi mesi dell’anno. Sono i numeri, in sintesi, deldinel corso del. Unin crescita costante (gliora …

MetaErmal : Caro 2020, dal profondo del cuore, un gigantesco e cubitale, ?? - welikeduel : L'intervista integrale di Diego Bianchi a Paola e Claudio Regeni #propagandalive #propagandapergiulio - riotta : Presidente Mattarella @Quirinale , oltre 15 milioni per il messaggio di fine anno 2020: share del 60%, 5 milioni ascoltatori più del 2019 - marleck16993 : RT @Inter: ?? | ASSIST Abbiamo selezionato questi assist del 2020. Qual è il vostro preferito? Votate con un’emoji ?? ?? Sanchez ?? Eriksen… - marleck16993 : RT @Inter: ?? | ESULTANZE Abbiamo selezionato queste esultanze del 2020. Qual è la vostra preferita? Votate con un’emoji ?? ?? Barella ?? Luk… -

Ultime Notizie dalla rete : 2020 del

100x100 Napoli

Le due manifestazioni saltate nel 2020 si svolgeranno a giugno e a luglio. E tra i grandi classici dello sport mondiale, il primo grande evento in serie A è all’Epifania: Milan-Juve ...I primi mesi del nuovo anno non portano niente di buono sul fronte dei prezzi delle bollette: le tariffe dell’elettricità saliranno del 4,5% e quelle del gas del 5,3% (per la famiglia tipo1 in tutela) ...