Grazie a una app un infermiere salva a distanza un bambino di due anni | rischiava di soffocare per un boccone andato di traverso

A Bologna, il giorno prima della vigilia di Natale, in un arco di tempo di circa 23 minuti un bambino di due anni, Patrick, ha rischiato di soffocare per un pezzetto di mozzarella ed è stato salvato. Merito di un'app, la FlagMii, che da poco più di un anno, in Emilia-Romagna e Piemonte, permette di entrare in contatto velocemente con i numeri del pronto intervento, anche in modalità video, facendosi guidare a distanza da un operatore e riducendo così i tempi del soccorso. A dirigere l'intervento, fa sapere Il Resto del Carlino, sono stati Daniele Celin, infermiere del 118 del Maggiore, e i genitori di Patrick, Stefania e Michele. Al quotidiano bolognese la mamma di Patrick ha raccontato: "Celin mi ha inviato un messaggio, mi ha detto di accettarlo e di attivare la videocamera che io ...

Ultime Notizie dalla rete : Grazie una 2020: un anno pieno di grazie Servizio Informazione Religiosa La Allianz Pazienza verso Forlì: una nuova ‘mission impossible’?

Anno nuovo vita nuova, almeno così si spera. Se le attese del mondo sono tutte proiettate sulla fine dell’emergenza covid grazie alla campagna vaccinale, i tifosi della Cestistica Città di ...

Velletri, partono gli Open Day all’Istituto Santa Marta. Nuove iscrizioni per l’anno scolastico 21-22

Resilienza, responsabilità, coraggio, creatività, adattamento, insieme: sono queste le parole chiave che meglio rappresentano gli atteggiamenti positivi che la Scuola dell’Infanzia Santa Marta di Vell ...

