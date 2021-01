GF Vip: scoppia la passione tra Pierpaolo e Giulia, la regia stacca (Di sabato 2 gennaio 2021) La Casa del Grande Fratello Vip è stata travolta da un forte vento di calda passione, ad alimentarlo ci sono Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli che ormai non si nascondono più, anzi! Insieme nel Cucurio sono stati “beccati” dall’occhio attento dei fan in atteggiamenti estremamente intimi, tant’è che la regia ha staccato immediatamente la ripresa. Sembra dunque che non ci siano più dubbi ormai, i due sembrerebbero davvero una vera coppia affiatata. Giulia e Pierpaolo: scoppia la passione Una coppia criticata ma che comunque sta iniziando ad appassionare i fan del reality, quella composta da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Galeotti furono gli ultimi giorni tra Natale e capodanno dove i due ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 2 gennaio 2021) La Casa del Grande Fratello Vip è stata travolta da un forte vento di calda, ad alimentarlo ci sonoSalemi ePretelli che ormai non si nascondono più, anzi! Insieme nel Cucurio sono stati “beccati” dall’occhio attento dei fan in atteggiamenti estremamente intimi, tant’è che lahato immediatamente la ripresa. Sembra dunque che non ci siano più dubbi ormai, i due sembrerebbero davvero una vera coppia affiatata.laUna coppia criticata ma che comunque sta iniziando ad appassionare i fan del reality, quella composta daSalemi ePretelli. Galeotti furono gli ultimi giorni tra Natale e capodanno dove i due ...

