Cessione Inter, Zhang smentisce categoricamente: il comunicato (Di sabato 2 gennaio 2021) Steven Zhang smentisce in prima persona le ultime voci su una possibile Cessione dell’Inter: ecco il comunicato della società Steven Zhang, tramite un comunicato, smentisce categoricamente le voci di una Cessione dell’Inter. Il comunicato apparso sul sito ufficiale dell’Inter. «In merito ad alcune speculazioni pubblicate in data odierna, con particolare riferimento alle ipotesi di Cessione di FC Internazionale Milano, il presidente Steven Zhang smentisce categoricamente quanto erroneamente riportato e precisa che si tratta di notizie prive di ogni fondamento». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 2 gennaio 2021) Stevenin prima persona le ultime voci su una possibiledell’: ecco ildella società Steven, tramite unle voci di unadell’. Ilapparso sul sito ufficiale dell’. «In merito ad alcune speculazioni pubblicate in data odierna, con particolare riferimento alle ipotesi didi FCnazionale Milano, il presidente Stevenquanto erroneamente riportato e precisa che si tratta di notizie prive di ogni fondamento». Leggi su Calcionews24.com

