Bundesliga 2020/2021: Dani Olmo porta il Lipsia in vetta per una notte, Stoccarda ko

C'è una nuova capolista in Bundesliga, anche se potrebbe durare soltanto una notte la sosta in vetta. Si tratta del Lipsia, che vince ancora, stavolta sul campo dello Stoccarda, e sale a quota 31 punti in classifica, uno in più del Bayern Monaco che scenderà in campo domani. Lo 0-1 della Mercedes-Benz Arena viene firmato da Dani Olmo e basta questa rete per certificare il successo. IL RACCONTO DEL MATCH – Nel primo tempo parte subito forte la squadra di Nagelsmann che si guadagna un calcio di rigore a metà frazione per fallo di Stenzel subito visto da Dingert. Sul dischetto si presenta Forsberg, ma calcia in bocca a Kobel che para. Si resta così in parità e si va all'intervallo a reti inviolate, ma sono sempre gli ospiti a comandare le operazioni nella ripresa cercando ...

