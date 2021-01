Botti di Capodanno a Napoli | arresti | denunce e sequestri

LaStampa : A Roma i botti di Capodanno e i fuochi d’artificio fanno strage di uccelli, a migliaia a terra senza vita… - LucaBizzarri : Capodanno con Smog (il cane), i cappelletti di zia, il brodo, una Borgogna e la speranza nell’umanità. Ho finito i… - Corriere : Capodanno, pioggia di storni morti per i botti nel centro di Roma - ciafapino : Ci doveva pensare il sindaco invece dei botti - m00ndoll : RT @0DE2DESTRUCTION: e COMUNQUE, brutte teste di cazz0, se proprio non ve ne frega una minchia di niente degli animali, i botti di capodann… -

Ultime Notizie dalla rete : Botti Capodanno

TARANTO - Un bambino con la pistola in mano, probabilmente una scacciacani, spara alcuni colpi in direzione di una finestra aperta durante la notte di San Silvestro dopo aver insultato il presidente d ...Mugnano (Na) – Si chiama Teresa Aruta la 52enne rimasta ferita ad un occhio la sera di Capodanno a Mugnano ... c’è chi continua a gettare denaro per botti illegali, pericolosi sia per chi li usa che ...