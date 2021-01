Befana 2020, tradizione e carbone fatto: la ricetta segreta! (Di sabato 2 gennaio 2021) La Befana, nella leggenda, è una vecchietta che viaggia su una scopa la notte del 5 gennaio. Nel giorno dell’Epifania, porta ai bambini buoni dolcetti, a quelli cattivi carbone e aglio. Da dove provenga questa tradizione quasi nessuno lo sa, allora proviamo a scoprirne insieme le origini. Attrezziamoci di calze e calzini per riempirli di dolcetti e di carbone per l’occasione. Vi svelerò la ricetta del carbone di zucchero fatto in casa: pronti? La Befana è una vecchietta dall’aspetto di una poverina, porta un fazzoletto sulla testa, dei vestiti lisi e delle scarpe rotte, ma per viaggiare usa una scopa magica con la quale vola. Il suo volo, in passato, era interpretato come stregoneria, cosa che la fece condannare per secoli. Soltanto con il ... Leggi su velvetmag (Di sabato 2 gennaio 2021) La, nella leggenda, è una vecchietta che viaggia su una scopa la notte del 5 gennaio. Nel giorno dell’Epifania, porta ai bambini buoni dolcetti, a quelli cattivie aglio. Da dove provenga questaquasi nessuno lo sa, allora proviamo a scoprirne insieme le origini. Attrezziamoci di calze e calzini per riempirli di dolcetti e diper l’occasione. Vi svelerò ladeldi zuccheroin casa: pronti? Laè una vecchietta dall’aspetto di una poverina, porta un fazzoletto sulla testa, dei vestiti lisi e delle scarpe rotte, ma per viaggiare usa una scopa magica con la quale vola. Il suo volo, in passato, era interpretato come stregoneria, cosa che la fece condannare per secoli. Soltanto con il ...

Ultime Notizie dalla rete : Befana 2020 Befana 2020, tradizione e carbone fatto: la ricetta segreta! Velvet Mag Aosta, il 10 gennaio la Befana arriva al quartiere Cogne

AOSTA. Una raccolta fondi per donare calze ai bambini che vivono situazioni particolarmente difficili: l'idea è dell'associazione Quartiere Cogne che ha attivato l'iniziativa in vista dell'arrivo dell ...

Tutti i premiati della Befanata firmata ’Il Baluardo’

Anche l’attività dell’associazione Il Baluardo è stata sensibilmente ridotta nel 2020 per gli ovvi motivi. Qualche cosa però si è riusciti a fare: due concerti internazionali nel mese di febbraio , un ...

