Ultime Notizie Roma del 01-01-2021 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 1 gennaio 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno sono 1387 le persone sanzionate e 16 quelle denunciate nella giornata di ieri il 31 dicembre e Capodanno a seguito dei controlli delle forze dell’ordine per il rispetto delle misure anti covid lo rende noto il Viminale sono stati anche 21 gli usi commerciali chiusi e 67 i titolari sanzionati complessivamente in 24 ore controllate 64855 persone 11841 attività ho esercizi ed è di un morto e 79 feriti dei quali 23 ricoverati il bilancio dei botti del Capodanno Secondo i dati della polizia l’anno scorso era stato di un morto e 204 feriti la vittima un ragazzo di 13 anni morto ad Asti poco dopo mezzanotte per lesioni all’addome Tu in caso è stata aperta un’inchiesta preferiti i più grave un uomo raggiunto alla testa da un colpo di arma da fuoco a Milano in una sparatoria fra gruppi di ...