Tennis | Jannik Sinner | il calendario dei tornei a cui parteciperà a gennaio e febbraio 2021

(Di venerdì 1 gennaio 2021) In attesa di capire che cosa succederà nella parte di stagione che va dalla fine degli Australian Open fino al Masters 1000 di Miami, perle idee in tema di disputa deidi inizio anno sono ben chiare. L’altoatesino, attualmente numero 37 del mondo dopo una stagione che lo ha visto esordire al Roland Garros raggiungendo i quarti di finale, fermandosi solo di fronte a Rafael Nadal, e vincere l’ATP 250 di Sofia, ripartirà da Antalya. Il torneo turco vede ai nastri di partenza non meno di cinque italiani, tra cui Matteo Berrettini e Fabio Fognini, cioè i primi due italiani del ranking mondiale.potrà usufruire dello status di testa di serie, al momento numero 7 visto il forfait del croato Borna Coric. Dopo Antalya, ci sarà il viaggio verso Melbourne, assieme alla conseguente quarantena ...

sportiva_l : Dopo il 2019 che aveva visto due italiani nella Top 10 (Fognini e Berrettini), il tennis italiano vive un altro ann… - OA_Sport : #tennis Il 2020 di Jannik Sinner ha aumentato a dismisura la pressione mediatica, ma il ragazzo ha la testa per ges… - Leonard40959202 : RT @Ubitennis: Jannik Sinner, il ragazzo dai capelli rossi che ci fa sognare. Destinazione numero 1 (Semeraro). Cocciaretto: 'Io tra le big… - Ubitennis : Jannik Sinner, il ragazzo dai capelli rossi che ci fa sognare. Destinazione numero 1 (Semeraro). Cocciaretto: 'Io t… - TennisWorldit : Jannik Sinner e Filippo Tortu protagonisti del nuovo spot Fastweb -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Jannik

In attesa di capire che cosa succederà nella parte di stagione che va dalla fine degli Australian Open fino al Masters 1000 di Miami, per Jannik Sinner le idee in tema di disputa dei tornei di inizio ...Il tennista rivelazione azzurra ha un futuro da star mondiale. Non ha paura del successo e guarda alle Finals di Torino per la consacrazione ...