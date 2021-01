MoliPietro : Spagna e GB concludono un accordo per Gibilterra -

Spagna e GB hanno siglato un accordo per evitare una situazione difficile per Gibilterra. Questo mentre la transizione della Brexit volge al termine. Secondo i termini dell’accordo, Gibilterra farà pa ...Firenze, 1 gennaio 2021 - Il 2021 inizia nel segno della speranza. Le vaccinazioni a tappeto nelle Rsa della Toscana non si fermano nemmeno oggi, si va avanti per arrivare al 10 gennaio come da progra ...