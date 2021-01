Spagna, a rischio il derby di Siviglia per un possibile focolaio nel Betis (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il derby tra Betis e Siviglia, in programma domani alle 16.15, potrebbe essere rimandato a causa dei molti possibili casi di Covid nella squadra allenata da Pellegrini. L’allenamento del Betis previsto per stamattina è stato rimandato al pomeriggio dopo che i tamponi effettuati ieri hanno dato risultati anomali. Il gruppo squadra è stato allora sottoposto a nuovi test. La sospensione del match verrebbe chiesta dalla Liga se si verificasse l’insorgere di un focolaio. Perché possa chiederla il Betis è necessario che abbia a disposizione soltanto tredici calciatori. Qualche giorno fa era risultato positivo l’esterno Alex Moreno. Foto: labaroviola L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 1 gennaio 2021) Iltra, in programma domani alle 16.15, potrebbe essere rimandato a causa dei molti possibili casi di Covid nella squadra allenata da Pellegrini. L’allenamento delprevisto per stamattina è stato rimandato al pomeriggio dopo che i tamponi effettuati ieri hanno dato risultati anomali. Il gruppo squadra è stato allora sottoposto a nuovi test. La sospensione del match verrebbe chiesta dalla Liga se si verificasse l’insorgere di un. Perché possa chiederla ilè necessario che abbia a disposizione soltanto tredici calciatori. Qualche giorno fa era risultato positivo l’esterno Alex Moreno. Foto: labaroviola L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Senza rilancio da parte dei Colchoneros dunque, anche la pista che porta in Spagna rischia di saltare per l'attaccante che comunque da oggi potrà firmare per qualsiasi società in vista del prossimo gi ...

Covid, Ecdc: «Varianti in 26 Paesi». Ippolito: «Virus sino al 2022, assembramenti non più possibili»

Covid, l'allarme arriva dal Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc) : «Con le varianti del virus è alto il rischio di più casi ...

Senza rilancio da parte dei Colchoneros dunque, anche la pista che porta in Spagna rischia di saltare per l'attaccante che comunque da oggi potrà firmare per qualsiasi società in vista del prossimo gi ...

Covid, l'allarme arriva dal Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc) : «Con le varianti del virus è alto il rischio di più casi ...