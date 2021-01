Sampdoria, testa alla Roma: Bereszynski si allena in gruppo (Di venerdì 1 gennaio 2021) La Sampdoria ha svolto il primo allenamento del 2021 in vista del match contro la Roma: Bereszynski in gruppo, tre blucerchiati a parte «Primo giorno dell’anno, primo allenamento dell’anno. La Sampdoria non ha tempo di festeggiare, perché la partita contro la Roma, avversaria d’esordio in questo 2021, è dietro l’angolo. I blucerchiati – che domani, sabato, partiranno per la Capitale – hanno svolto il riscaldamento sul campo “3C” di Bogliasco, prima di passare ad un torello e ad una partita tattica a campo ridotto. Secondo test con il gruppo per Bartosz Bereszynski. Alex Ferrari e Nik Prelec invece hanno svolto una seduta individuale in palestra. Per Manolo Gabbiadini il programma prevedeva terapie e fisioterapia. ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 1 gennaio 2021) Laha svolto il primomento del 2021 in vista del match contro lain, tre blucerchiati a parte «Primo giorno dell’anno, primomento dell’anno. Lanon ha tempo di festeggiare, perché la partita contro la, avversaria d’esordio in questo 2021, è dietro l’angolo. I blucerchiati – che domani, sabato, partiranno per la Capitale – hanno svolto il riscaldamento sul campo “3C” di Bogliasco, prima di passare ad un torello e ad una partita tattica a campo ridotto. Secondo test con ilper Bartosz. Alex Ferrari e Nik Prelec invece hanno svolto una seduta individuale in palestra. Per Manolo Gabbiadini il programma prevedeva terapie e fisioterapia. ...

