Osimhen è tornato ma è positivo al Covid

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 1 gennaio 2021) La SSCN comunica che il calciatore Victorè risultatoal tampone naso-faringeo molecolare effettuato ieri pomeriggio al suo rientro dall’estero. Il calciatore è asintomatico e non ha incontrato il gruppo squadra. La SSCN comunica che il calciatore Victorè risultatoal tampone naso-faringeo molecolare effettuato ieri pomeriggio al suo rientro dall’estero. Il calciatore è asintomatico e non ha incontrato il gruppo squadra. pic.twitter.com/pOWSM9aYxU — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 1, 2021 L'articolo ilNapolista.