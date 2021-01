Nuova campagna degli attivisti: “Liberate Patrick Zaki!” (Di venerdì 1 gennaio 2021) La mobilitazione per la liberazione dello studente dell’Università di Bologna è incessante, ma Zaki rimane ancora in cella. Migliaia le firme per la petizione di liberazione di Patrick Zaki, lo studente dell’Università di Bologna imprigionato in Egitto da Febbraio. Gli attivisti, insieme ad alcuni delegati delle Nazioni Unite e del Parlamento Europeo stanno cercando di aiutare lo studente egiziano, ma per il momento è ancora in carcere. Gli attivisti hanno cosi lanciato, per il primo giorno dell’anno, un’altra petizione su Facebook, chiedendo a tutti di cambiare l’immagine del proprio profilo con la foto del calendario del 2021 e lo sfondo di Zaki, con la scritta per un solo proposito per il nuovo anno: “Patrick libero!”. “Mentre tutti pensano alle loro conquiste nel 2020 e ai propri obiettivi per ... Leggi su chenews (Di venerdì 1 gennaio 2021) La mobilitazione per la liberazione dello studente dell’Università di Bologna è incessante, ma Zaki rimane ancora in cella. Migliaia le firme per la petizione di liberazione diZaki, lo studente dell’Università di Bologna imprigionato in Egitto da Febbraio. Gli, insieme ad alcuni delegati delle Nazioni Unite e del Parlamento Europeo stanno cercando di aiutare lo studente egiziano, ma per il momento è ancora in carcere. Glihanno cosi lanciato, per il primo giorno dell’anno, un’altra petizione su Facebook, chiedendo a tutti di cambiare l’immagine del proprio profilo con la foto del calendario del 2021 e lo sfondo di Zaki, con la scritta per un solo proposito per il nuovo anno: “libero!”. “Mentre tutti pensano alle loro conquiste nel 2020 e ai propri obiettivi per ...

statodelsud : Zaki: attivisti, nuova campagna social per liberazione - Pino__Merola : Zaki: attivisti, nuova campagna social per liberazione - Ansa_ER : Zaki: attivisti, nuova campagna social per liberazione. 'Mobilitazione è incessante ma Patrick ancora in cella'… - sardanews : Zaki: attivisti, nuova campagna social per liberazione - GiulioTerzi : Zaki: attivisti, nuova campagna social per liberazione -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova campagna Zaki: attivisti, nuova campagna social per liberazione Agenzia ANSA Covid mondo, in Germania oltre 550 decessi. GB: 633 morti. Francia, stretta al coprifuoco

Nelle ultime ore il maggior numero di decessi è stato registrato negli Stati Uniti con 3.927 morti. Gli Usa hanno superato i 20 milioni di casi. Germania, Merkel esorta i tedeschi a non abbassare la g ...

Le vittime in realtà riguardano anche casi dei giorni scorsi. In Regione nuovi casi positivi a quota 2.629

Ma il conteggio dei morti per covid 19 in realtà riguarda anche casi dei giorni scorsi. In Regione nuovi contagi salgono a quota 2.629 ...

Nelle ultime ore il maggior numero di decessi è stato registrato negli Stati Uniti con 3.927 morti. Gli Usa hanno superato i 20 milioni di casi. Germania, Merkel esorta i tedeschi a non abbassare la g ...Ma il conteggio dei morti per covid 19 in realtà riguarda anche casi dei giorni scorsi. In Regione nuovi contagi salgono a quota 2.629 ...