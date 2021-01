Né politically correct, né politicamente scorretto (Di sabato 2 gennaio 2021) Annarosa Buttarelli: “Sono preoccupata per le lacerazioni, anzi le degenerazioni che si sono installate nello spazio pubblico in un momento così fragile com’è il cambio di civiltà. Penso che sia un obbligo impegnarci nel lavoro sul linguaggio come fa Rebecca Solnit e come fa John Freeman con il suo imperdibile Dizionario della dissoluzione (Black Coffee ed.), poiché molte nostre azioni sono inconsapevole conseguenza delle parole che usiamo. Oggi, in ogni schieramento politico e in ogni lobby di pressione, le parole … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 2 gennaio 2021) Annarosa Buttarelli: “Sono preoccupata per le lacerazioni, anzi le degenerazioni che si sono installate nello spazio pubblico in un momento così fragile com’è il cambio di civiltà. Penso che sia un obbligo impegnarci nel lavoro sul linguaggio come fa Rebecca Solnit e come fa John Freeman con il suo imperdibile Dizionario della dissoluzione (Black Coffee ed.), poiché molte nostre azioni sono inconsapevole conseguenza delle parole che usiamo. Oggi, in ogni schieramento politico e in ogni lobby di pressione, le parole … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

doe_uno : @heyday94 che poi i cinesi sono abituati, ci nascono cosi, ma già che dico una cosa del genere 'I cinesi sono abitu… - MaurizioTrasat1 : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Cara Giorgia, è ora che tu PRENDA IN MANO IL PALLINO della situazione! Tra i tuoi a… - narcixvs : @Citarels L'importante è che tu non abbia ribattuto visto che argomenti non ne hai. Oppure mi augurerai la morte sp… - ArancioNer0 : @lusurpateur_ @Lavvelenata000 Mi vengono in mente battute brutte e poco politically correct.... - narcixvs : @torossonero Compà c'è il mondo reale fatto di realtà e il mondo fatato di tuirer. La maggior parte dei sostenitori… -

Ultime Notizie dalla rete : politically correct Né politically correct, né politicamente scorretto | il manifesto Il Manifesto Né politically correct, né politicamente scorretto

Annarosa Buttarelli: “Sono preoccupata per le lacerazioni, anzi le degenerazioni che si sono installate nello spazio pubblico in un momento così fragile com’è il cambio di civiltà. Penso che sia un ob ...

E' opinione politically correct che l'Italia stia dando il buon esempio attenendosi alle proprie quote di vaccino?

il buon esempio va a farsi benedire se si parte dalle quantità iniziali pattuite o concordate che dir si voglia ...

Annarosa Buttarelli: “Sono preoccupata per le lacerazioni, anzi le degenerazioni che si sono installate nello spazio pubblico in un momento così fragile com’è il cambio di civiltà. Penso che sia un ob ...il buon esempio va a farsi benedire se si parte dalle quantità iniziali pattuite o concordate che dir si voglia ...