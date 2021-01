L’allarme della BioNTech: ‘Necessarie altre dosi’ (Di venerdì 1 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Il capo della BioNTech, U?ur ?hin, ha avvertito che se altri vaccini contro il coronavirus non saranno approvati subito in Europa la sua azienda da sola non riuscirà a coprire il fabbisogno. “La situazione non è buona. Si è creato un gap perche’non sono stati approvati altri vaccini e noi dobbiamo coprire il buco con i nostri”, ha spiegato in un’intervista al settimanale tedesco Spiegel. Il ministro della salute tedesco, Jens Spahn, ha esortato l’Ema ad approvare rapidamente anche il vaccino sviluppato dall’Università di Oxford e da AstraZeneca ma i tempi per l’approvazione di quest’ultimo restano incerti. Il vaccino BioNTech-Pfizer ha ottenuto poco prima di Natale l’approvazione da parte della commissione Europea che così ha dato il via alla campagna delle vaccinazioni in ... Leggi su improntaunika (Di venerdì 1 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Il capo, U?ur ?hin, ha avvertito che se altri vaccini contro il coronavirus non saranno approvati subito in Europa la sua azienda da sola non riuscirà a coprire il fabbisogno. “La situazione non è buona. Si è creato un gap perche’non sono stati approvati altri vaccini e noi dobbiamo coprire il buco con i nostri”, ha spiegato in un’intervista al settimanale tedesco Spiegel. Il ministrosalute tedesco, Jens Spahn, ha esortato l’Ema ad approvare rapidamente anche il vaccino sviluppato dall’Università di Oxford e da AstraZeneca ma i tempi per l’approvazione di quest’ultimo restano incerti. Il vaccino-Pfizer ha ottenuto poco prima di Natale l’approvazione da partecommissione Europea che così ha dato il via alla campagna delle vaccinazioni in ...

