Concerto di Capodanno 2021 Vienna e Venezia dove vedere diretta tv e streaming (Di venerdì 1 gennaio 2021) La Rai trasmetterà venerdì 1 gennaio il tradizionale Concerto di Capodanno 2021 di Vienna e Venezia. Di seguito orari, programma e dove vedere i due eventi in tv e streaming. Concerto di Capodanno 2021 Venezia dove vedere la diretta tv e streaming Il Concerto di Capodanno 2020 a Venezia presentato da Rai Cultura andrà in onda su Rai 1 dalle 12:20 con replica alle 18:15 su Rai 5. Per seguire e commentare l’evento sui social, l’hashtag ufficiale è #CapodannoFenice. Concerto di Capodanno 2021 ... Leggi su cubemagazine (Di venerdì 1 gennaio 2021) La Rai trasmetterà venerdì 1 gennaio il tradizionaledidi. Di seguito orari, programma ei due eventi in tv edilatv eIldi2020 apresentato da Rai Cultura andrà in onda su Rai 1 dalle 12:20 con replica alle 18:15 su Rai 5. Per seguire e commentare l’evento sui social, l’hashtag ufficiale è #Fenice.di...

raicinque : Appuntamento domani per il Concerto di #Capodanno dal @TeatroLaFenice di Venezia, con il Maestro @djharding, il sop… - Radio3tweet : Che il nuovo anno inizi all'insegna della musica dal vivo: alle 11.15, in diretta in oltre 90 paesi dal Musikverein… - raicinque : Il @MaestroMuti è protagonista del Concerto di Capodanno dal @Musikverein, che #RaiCultura trasmette su @RaiDue il… - teatrolafenice : RT @lecittainfesta: Buon Anno amici! Volete iniziare l'anno senza il #CapodannoFenice? Il Concerto di Capodanno sarà in diretta su @RaiUn… - MChiara25 : Tra le cose belle del primo giorno dell'anno il concerto di Capodanno a Vienna e pensare di poterci andare un giorn… -