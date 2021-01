Classifica Tour de Ski 2021: Federico Pellegrino subito in testa, Alexander Bolshunov a 8? (Di venerdì 1 gennaio 2021) Lo sci di fondo ha aperto il 2021 con il Tour de Ski, rassegna valida per la Coppa del Mondo: in Svizzera, a Val Müstair, si è tenuta la sprint tl vinta da Federico Pellegrino, il quale ora comanda in solitaria la Classifica generale della manifestazione. Classifica GENERALE COPPA DEL MONDO MASCHILE SCI DI FONDO 2020-2021 1 Pellegrino Federico ITA 2:02 2 Bolshunov Alexander RUS +0:08 3 JOUVE Richard FRA +0:16 4 MALTSEV Artem RUS +0:18 5 RETIVYKH Gleb RUS +0:19 6 CHANAVAT Lucas FRA +0:23 7 CHAUVIN Valentin FRA +0:34 8 TERENTEV Alexander RUS +0:35 9 NOVAK Michal CZE +0:37 10 MELNICHENKO Andrey RUS +0:40 11 SVENSSON Oskar SWE +0:41 12 HEDIGER Jovian SUI +0:44 13 HAMILTON Simeon USA ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 gennaio 2021) Lo sci di fondo ha aperto ilcon ilde Ski, rassegna valida per la Coppa del Mondo: in Svizzera, a Val Müstair, si è tenuta la sprint tl vinta da, il quale ora comanda in solitaria lagenerale della manifestazione.GENERALE COPPA DEL MONDO MASCHILE SCI DI FONDO 2020-ITA 2:02 2RUS +0:08 3 JOUVE Richard FRA +0:16 4 MALTSEV Artem RUS +0:18 5 RETIVYKH Gleb RUS +0:19 6 CHANAVAT Lucas FRA +0:23 7 CHAUVIN Valentin FRA +0:34 8 TERENTEVRUS +0:35 9 NOVAK Michal CZE +0:37 10 MELNICHENKO Andrey RUS +0:40 11 SVENSSON Oskar SWE +0:41 12 HEDIGER Jovian SUI +0:44 13 HAMILTON Simeon USA ...

LinkaTv : E' iniziato Perle di Sport:Tour de France su #raisport2 Clicca qui per classifica tweet: - infoitsport : Tour de Ski 2021, Federico Pellegrino: due sprint fondamentali per la classifica di Coppa del Mondo - OA_Sport : #TourSki2021 Federico Pellegrino si concentrerà sulle sprint per la classifica di Coppa del Mondo - CaselliLorenzo : RT @FondoItalia: Fondo - Regolamento del Tour de Ski: come viene stabilita la classifica, bonus secondi, punti e i premi in denaro https://… - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Fondo - Regolamento del Tour de Ski: come viene stabilita la classifica, bonus secondi, punti e i premi in denaro https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Classifica Tour Tour de Ski 2021, Federico Pellegrino: due sprint fondamentali per la classifica di Coppa del Mondo OA Sport Classifica Tour de Ski 2021: Federico Pellegrino subito in testa, Alexander Bolshunov a 8?

Lo sci di fondo ha aperto il 2021 con il Tour de Ski, rassegna valida per la Coppa del Mondo: in Svizzera, a Val Müstair, si è tenuta la sprint tl vinta da Federico Pellegrino, il quale ora comanda in ...

Classifica Coppa del Mondo Sprint sci di fondo 2021: Federico Pellegrino a +44 su Bolshunov

Dopo la prima tappa del Tour de Ski, Federico Pellegrino allunga nella classifica sprint di Coppa del Mondo, ma Alexander Bolshunov rimane lì, pronto alla risposta. La lotta tra il poliziotto di Nus e ...

Lo sci di fondo ha aperto il 2021 con il Tour de Ski, rassegna valida per la Coppa del Mondo: in Svizzera, a Val Müstair, si è tenuta la sprint tl vinta da Federico Pellegrino, il quale ora comanda in ...Dopo la prima tappa del Tour de Ski, Federico Pellegrino allunga nella classifica sprint di Coppa del Mondo, ma Alexander Bolshunov rimane lì, pronto alla risposta. La lotta tra il poliziotto di Nus e ...