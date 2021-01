Auditel, tutti i dati degli ascolti di Capodanno: Rai vs Mediaset (Di venerdì 1 gennaio 2021) Amadeus o Signorini? I dati Auditel Ieri sera, 31 dicembre 2020, sono andati in onda come di consueto i programmi tv che tengono compagnia agli italiani nell’ultimo dell’anno. Ecco i risultati. Leggi anche Veglioni Rai, Canale 5 e La 7: ecco cosa vedere in tv la sera del 31 dicembre LA LISTA degli ascolti Su Rai1 è andato in onda L’anno che verrà con la conduzione di Amadeus. Ha tenuto incollati allo schermo ben 8.152.000 spettatori, pari al 33.9% di share. È stato il programma televisivo scelto da più italiani. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus (@giovanna e amadeus) Canale5 si posiziona al secondo posto grazie al Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini. È stato guardato da 2.899.000 spettatori, per uno share ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 1 gennaio 2021) Amadeus o Signorini? IIeri sera, 31 dicembre 2020, sono anin onda come di consueto i programmi tv che tengono compagnia agli italiani nell’ultimo dell’anno. Ecco i risultati. Leggi anche Veglioni Rai, Canale 5 e La 7: ecco cosa vedere in tv la sera del 31 dicembre LA LISTASu Rai1 è andato in onda L’anno che verrà con la conduzione di Amadeus. Ha tenuto incollati allo schermo ben 8.152.000 spettatori, pari al 33.9% di share. È stato il programma televisivo scelto da più italiani. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus (@giovanna e amadeus) Canale5 si posiziona al secondo posto grazie al Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini. È stato guardato da 2.899.000 spettatori, per uno share ...

