Atalanta, Maehle: “Il 2021 sarà un grande anno per me” (Di venerdì 1 gennaio 2021) Prima parole del nuovo arrivato in casa Atalanta Joakim Maehle che ha rilasciato un'intervista d'addio al sito ufficiale del Genk dopo aver firmato il proprio contratto con la Dea: "Il 2021 sarà un grande anno per me, andrò in un altro club, in uno dei migliori campionati del mondo con grandi calciatori. Ora sono pienamente concentrato sulla nuova esperienza all'Atalanta e voglio dare il 101% per questo club. Il miglior ricordo col Genk? Il campionato che abbiamo vinto ma anche la Champions e le partite contro Napoli e ad Anfield".caption id="attachment 1064937" align="alignnone" width="1024" Rafael Toloi, Atalanta (Getty Images)/captionJoakim Maehle Pedersen, esterno danese classe ‘97, è arrivato dal Genk a titolo definitivo. Il ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 1 gennaio 2021) Prima parole del nuovo arrivato in casaJoakimche ha rilasciato un'intervista d'addio al sito ufficiale del Genk dopo aver firmato il proprio contratto con la Dea: "Ilunper me, andrò in un altro club, in uno dei migliori campionati del mondo con grandi calciatori. Ora sono pienamente concentrato sulla nuova esperienza all'e voglio dare il 101% per questo club. Il miglior ricordo col Genk? Il campionato che abbiamo vinto ma anche la Champions e le partite contro Napoli e ad Anfield".caption id="attachment 1064937" align="alignnone" width="1024" Rafael Toloi,(Getty Images)/captionJoakimPedersen, esterno danese classe ‘97, è arrivato dal Genk a titolo definitivo. Il ...

