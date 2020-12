Uomini e Donne Gemma, parla Maurizio: “Tina? La stiamo sbugiardando” (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il cavaliere spende parole importanti per la Galgani e decide di rispondere alla nota opinionista del programma, che di recente l'aveva accusato di avere un'amante L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il cavaliere spende parole importanti per la Galgani e decide di rispondere alla nota opinionista del programma, che di recente l'aveva accusato di avere un'amante L'articolo proviene da Gossip e Tv.

matteosalvinimi : Buongiorno e buona Santa Vigilia di Natale, Amici. Magnifico panettone, donato da un pasticciere romagnolo: oggi lo… - matteosalvinimi : Che gioia condividere il pranzo di #Natale, la tavola e le esperienze di vita con gli ospiti dell’Opera Cardinal Fe… - virginiaraggi : Oggi ho partecipato alla messa celebrata nella struttura di accoglienza ‘Santa Giacinta’ di Roma. Un luogo che ogni… - Omma_Drama : RT @JungerMatilda: Per me questo è NAZISMO MEDIEVAL*. Donne e uomini senza alternative ???????????????? - Lucio70208626 : RT @OfficialTot1: Non aspettatevi amore dai Narcisi, che siano uomini o donne. I Narcisi amano solo se stessi. E di voi, amano solo il vost… -