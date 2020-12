Un buon cast rianima la rivolta femminista - (Di giovedì 31 dicembre 2020) Maurizio Acerbi Inizio d'anno all'insegna del femminismo, attraverso la ricostruzione di un famoso episodio Inizio d'anno all'insegna del femminismo, attraverso la ricostruzione di un famoso episodio che, nel 1970, a Londra, rappresentò un momento chiave per tutto il movimento di liberazione della donna. Il film, infatti, tradotto in italiano come Il Concorso, ma dal titolo originale più efficace, ovvero Misbehaviour (comportamento scorretto), racconta la storica ventesima edizione del concorso di Miss Mondo, che fu presa di mira dal nascente Women's Liberation Movement, per dare un segnale importante, in mondovisione, contro il sistema patriarcale che aveva trasformato, tra le altre cose, la donna in oggetto da far sfilare in bikini, a suon di ascolti record. Il tutto viene riletto attraverso la figura di Sally Alexander, che di quella particolare protesta fu una delle ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 31 dicembre 2020) Maurizio Acerbi Inizio d'anno all'insegna del femminismo, attraverso la ricostruzione di un famoso episodio Inizio d'anno all'insegna del femminismo, attraverso la ricostruzione di un famoso episodio che, nel 1970, a Londra, rappresentò un momento chiave per tutto il movimento di liberazione della donna. Il film, infatti, tradotto in italiano come Il Concorso, ma dal titolo originale più efficace, ovvero Misbehaviour (comportamento scorretto), racconta la storica ventesima edizione del concorso di Miss Mondo, che fu presa di mira dal nascente Women's Liberation Movement, per dare un segnale importante, in mondovisione, contro il sistema patriarcale che aveva trasformato, tra le altre cose, la donna in oggetto da far sfilare in bikini, a suon di ascolti record. Il tutto viene riletto attraverso la figura di Sally Alexander, che di quella particolare protesta fu una delle ...

Inizio d'anno all'insegna del femminismo, attraverso la ricostruzione di un famoso episodio che, nel 1970, a Londra, rappresentò un momento chiave per tutto il movimento di liberazione della donna. Il ...

