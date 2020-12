Repubblicani pronti a contestare la vittoria di Joe Biden

Leggi su it.insideover

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Il 6 gennaio rappresenta una data molto attesa dalla base di Donald Trump, che non ha mai accettato ladell’avversario Joe. Come riporta l’Adnkronos, infatti, senatori e deputati si riuniranno insieme in una sessione presieduta dal vice presidente Mike Pence per ratificare il conteggio dei voti elettorali. In caso di obiezioni, Camera e InsideOver.