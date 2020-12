Rabbia Castori | «Atteggiamento morbido»

(Di giovedì 31 dicembre 2020) di Marco De Martino Fabrizionon accampa scuse dopo la pesante sconfitta subita dalla Salernitana sul campo del Monza. Il tecnico riconosce i meriti dei brianzoli ma anche i demeriti dei suoi: “Il Monza ha fatto una gran partita e gliene dobbiamo rendere merito. La partita è cambiata definitivamente sull’occasione che abbiamo fallito con Anderson sull’1-0. Era ad un metro dalla porta, più o meno la stessa capitata a Balotelli, e segnando avremmo potuto rimettere a posto le cose e ricominciare. Purtroppo non ci è girato bene l’episodio, abbiamo preso il secondo gol grazie ad un’invenzione di Boateng e lì si è un po’ chiusa la gara anche perché il Monza ha fatto un’ottima partita grazie alla sua grandissima qualità e lo ha dimostrato”. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia

