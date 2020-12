Megxit | gli effetti sul look di Meghan Markle nel 2020

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 31 dicembre 2020): parola ormai entrata nel vocabolario collettivo per quanto se ne è parlato, e per quanto se ne parlarà ancora! In, la separazione della coppia,e principe Harry, dalla famiglia reale ha a dir poco fatto scalpore. Una vera e propria rivoluzione, in realtà, che ha portato non poco scompiglio all’interno della