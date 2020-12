Juventus, Khedira apre all'addio: "Sto cercando di andarmene da Torino, mi piacerebbe giocare in Premier" (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il centrocampista tedesco della Juventus ha rilasciato un'intervista nel corso della quale ha parlato del suo futuro. Leggi su 90min (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il centrocampista tedesco dellaha rilasciato un'intervista nel corso della quale ha parlato del suo futuro.

Khedira pronto a dire addio alla Juventus per trovare un posto da titolare, vuole tornare a giocare. Sogna la Premier League Dichiarazioni molto importanti quelle rilasciate da Sami Khedira nell’ultim ...

