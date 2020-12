Jessica Franceschetti | forme in vista “due petardi” per capodanno – VIDEO

Leggi su yeslife

(Di giovedì 31 dicembre 2020) L’influencer italianasi sbizzarrisce: in attesa dei fuochi d’artificio le sueincendiano l’atmosfera. Una vigilia didi fuoco come non mai sarà quella dell’influencer italiana. I suoi preparativi per la serata non sembrano essere molti, e tra un momento di attesa ed un altro di noiadecide di L'articolo proviene da YesLife.it.