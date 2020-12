Iss, il monitoraggio settimanale: "Curva in calo. Rt sotto 1, ma leggera crescita" (Di giovedì 31 dicembre 2020) "La Curva nel nostro Paese è in decrescita, ma un pò rallentata. Però ci sono Paesi a noi vicini che mostrano invece una Curva in ricrescita. Questo è un tema di grande attenzione, ed è un grande incentivo a fare in modo che nostra Curva si mantenga in decrescita". Lo ha evidenziato il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro presentando il monitoraggio settimanale a cura di Iss-ministero della Salute, relativo al periodo 8-21 dicembre (CORONAVIRUS, AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - SPECIALE). Leggi su tg24.sky (Di giovedì 31 dicembre 2020) "Lanel nostro Paese è in de, ma un pò rallentata. Però ci sono Paesi a noi vicini che mostrano invece unain ri. Questo è un tema di grande attenzione, ed è un grande incentivo a fare in modo che nostrasi mantenga in de". Lo ha evidenziato il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro presentando ila cura di Iss-ministero della Salute, relativo al periodo 8-21 dicembre (CORONAVIRUS, AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - SPECIALE).

