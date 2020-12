"Ha ragione Salvini". Minzolini avvisa la Meloni: "Conte può cadere solo in un modo" (Di giovedì 31 dicembre 2020) Giorgia Meloni ha proposto una mozione di sfiducia contro Giuseppe Conte, ma non ha trovato il favore degli alleati. In particolare di Matteo Salvini, con la Lega che non solo la ritiene una mossa sbagliata, ma che addirittura potrebbe giocare a favore del premier. Sulla stessa lunghezza d'onda c'è Augusto Minzolini, che su Twitter ha commentato le indiscrezioni riguardanti la leader di Fratelli d'Italia e l'ex ministro dell'Interno: “Leggo che Salvini è arrabbiato per la proposta della Meloni. ‘È un favore a Conte', dice. E ha ragione. Si rischierebbe di ricompattare la maggioranza. Il premier invece se la deve vedere con i suoi senza ricevere aiuti dall'opposizione”. Quindi il tentativo di Fdi di stanare Matteo Renzi potrebbe ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 31 dicembre 2020) Giorgiaha proposto una mozione di sfiducia contro Giuseppe, ma non ha trovato il favore degli alleati. In particolare di Matteo, con la Lega che nonla ritiene una mossa sbagliata, ma che addirittura potrebbe giocare a favore del premier. Sulla stessa lunghezza d'onda c'è Augusto, che su Twitter ha commentato le indiscrezioni riguardanti la leader di Fratelli d'Italia e l'ex ministro dell'Interno: “Leggo cheè arrabbiato per la proposta della. ‘È un favore a', dice. E ha. Si rischierebbe di ricompattare la maggioranza. Il premier invece se la deve vedere con i suoi senza ricevere aiuti dall'opposizione”. Quindi il tentativo di Fdi di stanare Matteo Renzi potrebbe ...

Libero_official : 'Così si rischia di ricompattare la maggioranza'. #Minzolini avvisa la #Meloni: sulla sfiducia a #Conte ha ragione… - lellinara : RT @AugustoMinzolin: Leggo che Salvini è arrabbiato per proposta Meloni di una mozione di sfiducia al Gov.”È un favore a Conte” dice.E ha r… - juanmjm : RT @AugustoMinzolin: Leggo che Salvini è arrabbiato per proposta Meloni di una mozione di sfiducia al Gov.”È un favore a Conte” dice.E ha r… - eleaugusta : RT @AugustoMinzolin: Leggo che Salvini è arrabbiato per proposta Meloni di una mozione di sfiducia al Gov.”È un favore a Conte” dice.E ha r… - marinellapastor : RT @AugustoMinzolin: Leggo che Salvini è arrabbiato per proposta Meloni di una mozione di sfiducia al Gov.”È un favore a Conte” dice.E ha r… -

Ultime Notizie dalla rete : ragione Salvini Augusto Minzolini, "ha ragione Salvini sulla sfiducia": Meloni avvisata, "così è un favore a Conte che può cadere in un solo modo" Liberoquotidiano.it Il centrodestra bitontino all'assessore Nacci: "Fallo di frustrazione: cartellino rosso!"

Dalle segreterie di Forza Italia Bitonto, Lega Salvini premier Bitonto, Onda civica Bitonto, Bitonto di destra e Bitonto futura riceviamo e pubblichiamo. La risposta dell'assessore Nacci ad un paio di ...

Intelligence: Servizi, Conte-Renzi, ultimo atto

Proverò ad esprimere la mia opinione, di certo in controtendenza con le tante informazioni e analisi circolanti in questi ultimi giorni da giornalisti ed esperti nel settore intelligence che si affann ...

Dalle segreterie di Forza Italia Bitonto, Lega Salvini premier Bitonto, Onda civica Bitonto, Bitonto di destra e Bitonto futura riceviamo e pubblichiamo. La risposta dell'assessore Nacci ad un paio di ...Proverò ad esprimere la mia opinione, di certo in controtendenza con le tante informazioni e analisi circolanti in questi ultimi giorni da giornalisti ed esperti nel settore intelligence che si affann ...