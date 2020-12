Giochi dell'anno: Ori and the Will of the Wisps (Di giovedì 31 dicembre 2020) Sicuramente lo avete sentito nominare ma probabilmente molti di voi non hanno ancora giocato il meraviglioso adventure-platform di Moon Studios. Ori and the Will of the Wisps segue la luminosa traccia del suo predecessore, Ori and the Blind Forest, superandolo con grazia e regalando al suo pubblico un'esperienza emozionante e molto prossima alla perfezione. Il nostro Riccardo Cantù ve lo ha raccontato con dovizia di particolari lo scorso marzo, assegnandogli un meritatissimo 9 pieno. Chi vi scrive oggi invece lo ha scoperto solo di recente grazie al Game Pass e ha potuto goderselo su Xbox Series X con tutte le migliorie del caso. Ori and the Will of the Wisps è un libro che racconta una fiaba scintillante e oscura, che prende vita sotto le vostre dita quasi per magia. Un metroidvania perfettamente ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 31 dicembre 2020) Sicuramente lo avete sentito nominare ma probabilmente molti di voi non hancora giocato il meraviglioso adventure-platform di Moon Studios. Ori and theof thesegue la luminosa traccia del suo predecessore, Ori and the Blind Forest, superandolo con grazia e regalando al suo pubblico un'esperienza emozionante e molto prossima alla perfezione. Il nostro Riccardo Cantù ve lo ha raccontato con dovizia di particolari lo scorso marzo, assegnandogli un meritatissimo 9 pieno. Chi vi scrive oggi invece lo ha scoperto solo di recente grazie al Game Pass e ha potuto goderselo su Xbox Series X con tutte le migliorie del caso. Ori and theof theè un libro che racconta una fiaba scintillante e oscura, che prende vita sotto le vostre dita quasi per magia. Un metroidvania perfettamente ...

