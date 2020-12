Francia, dal 27 dicembre appena 200 persone vaccinate. Polemiche per la lentezza del piano del governo: “Non c’è più tempo per aspettare” (Di giovedì 31 dicembre 2020) In Germania sono già state vaccinate più di 78mila persone, in Italia oltre 8mila e qui meno di 200. La lentezza del piano elaborato da Parigi per immunizzare la sua popolazione contro il coronavirus sta scatenando fortissime Polemiche in Francia, dove oggi l’Accademia Nazionale di Medicina ha scritto un appello ad accelerare la distribuzione dei vaccini. “Non c’è più tempo per aspettare”, scrivono gli esperti transalpini, criticando l’inizio “lentissimo” della campagna e giudicando “eccessive” le precauzioni del governo. Se in Germania l’esecutivo è sotto attacco perché stampa e opinione pubblica si aspettavano ancora più dosi fin da subito – in una situazione in cui i contagi e soprattutto i morti non accennano a calare – in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 31 dicembre 2020) In Germania sono già statepiù di 78mila, in Italia oltre 8mila e qui meno di 200. Ladelelaborato da Parigi per immunizzare la sua popolazione contro il coronavirus sta scatenando fortissimein, dove oggi l’Accademia Nazionale di Medicina ha scritto un appello ad accelerare la distribuzione dei vaccini. “Non c’è piùper”, scrivono gli esperti transalpini, criticando l’inizio “lentissimo” della campagna e giudicando “eccessive” le precauzioni del. Se in Germania l’esecutivo è sotto attacco perché stampa e opinione pubblica si aspettavano ancora più dosi fin da subito – in una situazione in cui i contagi e soprattutto i morti non accennano a calare – in ...

