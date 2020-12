È uscito il primo podcast del principe Harry e Meghan Markle (Di giovedì 31 dicembre 2020) (foto: Aaron Chown, WPA Pool/Getty Images)Fra i tanti eventi eclatanti che hanno segnato questo 2020, uno dei più chiacchierati è stata la cosiddetta #Megexit, ovvero l’uscita del principe Harry, figlio dell’erede al trono Carlo, e della moglie Meghan Markle dalla famiglia reale britannica. La loro rinuncia ai titoli della Corona e il conseguente trasferimento negli Stati Uniti ha comportato anche una ridefinizione delle loro entrate, dato l’estinguersi dell’appannaggio garantito dal Regno Unito, e l’emergere di nuovi progetti personali, come la creazione di una fondazione benefica – per ora non ancora materializzatasi – e vari accordi commerciali. Fra queste ultime c’è anche Spotify: lo scorso 16 dicembre, infatti, è stata annunciata una collaborazione fra la piattaforma di streaming e Archewell Radio, la società di ... Leggi su wired (Di giovedì 31 dicembre 2020) (foto: Aaron Chown, WPA Pool/Getty Images)Fra i tanti eventi eclatanti che hanno segnato questo 2020, uno dei più chiacchierati è stata la cosiddetta #Megexit, ovvero l’uscita del, figlio dell’erede al trono Carlo, e della mogliedalla famiglia reale britannica. La loro rinuncia ai titoli della Corona e il conseguente trasferimento negli Stati Uniti ha comportato anche una ridefinizione delle loro entrate, dato l’estinguersi dell’appannaggio garantito dal Regno Unito, e l’emergere di nuovi progetti personali, come la creazione di una fondazione benefica – per ora non ancora materializzatasi – e vari accordi commerciali. Fra queste ultime c’è anche Spotify: lo scorso 16 dicembre, infatti, è stata annunciata una collaborazione fra la piattaforma di streaming e Archewell Radio, la società di ...

GaeTd : posso essere lo spiritoso che “twitta” ambo al primo numero uscito ? #propagandalive #propagandatombola - anna_luganini : E dopo il primo numero uscito x me è già AMBO #propaganda e #propagandatombola . - minvatic : mi sono spaventata appena è uscito in grande all perfect madonna una vittoria per i gay poi al primo tentativo - xloujuliet : Ho creato il mio primo bullet journal ed e’ uscito carino?? pensavo mi uscisse una schifezza dato che non sono brava… - VMangiapia : @VioletH04221402 Ricordiamo che baccalà nel primo fragman dice a qualcuno”Serkan è uscito sta andando a casa di Eda… -

Ultime Notizie dalla rete : uscito primo Superman & Lois, è uscito il trailer della serie Sky Tg24 Modena, Complanare-Strada Bellaria: Anas ha fatto i lavori sulla curva maledetta «Così mio figlio sarebbe vivo»

Maria Assunta Partesotti, la mamma di Giacomo Montella «Questo dimostra che le nostre richieste erano corrette» ...

I sei personaggi che hanno fatto la Brexit

Dal referendum del 2016 ad oggi: questi sono gli interpreti politici destinati a passare alla storia LONDRA – Sulla Brexit ne sono state dette talmente tante, una tragedia, una liberazione, una teleno ...

Maria Assunta Partesotti, la mamma di Giacomo Montella «Questo dimostra che le nostre richieste erano corrette» ...Dal referendum del 2016 ad oggi: questi sono gli interpreti politici destinati a passare alla storia LONDRA – Sulla Brexit ne sono state dette talmente tante, una tragedia, una liberazione, una teleno ...