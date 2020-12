Donna morta, corpo trovato in un container: c’è un sospetto (Di giovedì 31 dicembre 2020) È in corso nel più stretto riserbo una inchiesta che riguarda il ritrovamento del cadavere di una Donna morta, col corpo trovato in una zona isolata. Gli agenti di polizia di stanza a Busto Arsizio, in provincia di Varese, hanno ritrovato il corpo di una Donna morta. Il cadavere si trovava all’interno di un container L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 31 dicembre 2020) È in corso nel più stretto riserbo una inchiesta che riguarda il ritrovamento del cadavere di una, colin una zona isolata. Gli agenti di polizia di stanza a Busto Arsizio, in provincia di Varese, hanno riildi una. Il cadavere si trovava all’interno di unL'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Agenzia_Ansa : Uccisa Agitu Gudeta, la donna etiope simbolo dell'integrazione. Confessa un dipendente: ha agito per soldi #ANSA - Agenzia_Ansa : Uccisa e violentata Agitu Gudeta, la donna etiope simbolo dell'integrazione. Confessa un dipendente #ANSA - sara_grimaldi : #Varese, donna trovata morta in un container - Adnkronos - upinare : @93Carmine @Libero_official A quella povera donna morta, violentata ed uccisa da gentaglia che importiamo, ovviamen… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Busto Arsizio, donna trovata morta in un container: probabile omicidio -