Cagliari | ufficiale | torna Nainggolan in prestito dall’Inter

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Adesso è. Radjaper la terza volta al. Il centrocampista belga si trasferisce inal club sardo per questa seconda metà di stagione e il suo contratto verrà depositato ufficialmente il 4 gennaio, giorno in cui aprirà il calciomercato. Ma già dal 31 dicembre il Ninja è a tutti gli effetti un nuovo giocatore dei rossoblu: “IlCalcio è lieto di annunciare di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Radjache si trasferiscecon la formula delsino al termine della stagione”. Indosserà ancora la maglia numero 4. SportFace.

SkySport : ULTIM’ORA MERCATO ? CAGLIARI, UFFICIALE IL RITORNO DI NAINGGOLAN: prestito secco fino al termine della stagione ? ??… - gemin_steven98 : RT @SkySport: ULTIM’ORA MERCATO ? CAGLIARI, UFFICIALE IL RITORNO DI NAINGGOLAN: prestito secco fino al termine della stagione ? ?? @Cagliari… - LuigiBevilacq17 : RT @marifcinter: UFFICIALE - Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore… - zamborey : Calciomercato Cagliari: Ufficiale l’arrivo di Nainggolan - 4n1mo51t1som1n4 : Se non fossi bloccato dal @CagliariCalcio RT il comunicato ufficiale che annuncia il ritorno del ninja. Ma siccome… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari ufficiale

? https://t.co/8y2O7ru3ph #forzaCasteddu pic.twitter.com/LG0gGwXoBI ...Radja Nainggolan, per la terza volta nella sua carriera, è un calciatore del Cagliari. Il centrocampista belga arriva in prestito fino al termine della stagione dall’Inter. Arrivato in Sardegna due gi ...