5 app per 5 buoni propositi green da mettere in pratica nel 2021 (Di giovedì 31 dicembre 2020) (Foto: Thodonal / Alamy / IPA)La fine dell’anno porta con sé una marea di buoni propositi. Se i vostri, per il 2021, hanno un’anima green, potreste farvi aiutare dalla tecnologia a mantenerli. Ci sono app che, una volta scaricate sullo smartphone, aiutano a rendere più semplici e immediati i comportamenti sostenibili che vi siete ripromessi di mettere in pratica. Perché anche i piccoli gesti posso aiutare nella battaglia per salvare il pianeta. Migliorare la raccolta differenziata Davanti al cassonetto venite assaliti da mille dubbi sullo smaltimento dei rifiuti? Junker (disponibile per iOS, Android e Huawei) è un buon alleato per fare chiarezza sulla raccolta differenziata: basta scattare una foto a quello che dovete buttare o scansionarne il codice a barre per ricevere indicazioni ... Leggi su wired (Di giovedì 31 dicembre 2020) (Foto: Thodonal / Alamy / IPA)La fine dell’anno porta con sé una marea di. Se i vostri, per il, hanno un’anima, potreste farvi aiutare dalla tecnologia a mantenerli. Ci sono app che, una volta scaricate sullo smartphone, aiutano a rendere più semplici e immediati i comportamenti sostenibili che vi siete ripromessi diin. Perché anche i piccoli gesti posso aiutare nella battaglia per salvare il pianeta. Migliorare la raccolta differenziata Davanti al cassonetto venite assaliti da mille dubbi sullo smaltimento dei rifiuti? Junker (disponibile per iOS, Android e Huawei) è un buon alleato per fare chiarezza sulla raccolta differenziata: basta scattare una foto a quello che dovete buttare o scansionarne il codice a barre per ricevere indicazioni ...

acmilan : Samu ?? @TheoHernandez: 7 seconds each to answer our questions. Find out who won on the app ??… - Corriere : Copertina di Giovanni Gastel per «la Lettura» #474. Il nuovo numero è oggi in anteprima nell'App e nello sfogliator… - nextbit_srl : Un aiuto viene dalla tecnologia grazie alla nascita di app e piattaforme che consentono alle famiglie di proteggere… - cberetta : @IOitaliait se faccio operazioni in negozi che usano un 'acquirer' non ancora convenzionato i miei acquisti non par… - omniavis : “ APP ufficiale per accedere al LIBRO 'Prepararsi ai concorsi pubblici' ” -