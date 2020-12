Vaccini, AstraZeneca in ritardo. Gb lo approva. L'Italia studia un 'piano B'. Arrivate le dosi Pfizer (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La Gran Bretagna dà il suo ok al siero. Oggi nel nostro paese altre 470 mila dosi dalla Pfizer, ma si dovrà rivedere il piano di vaccinazione per il 2021. L'europa ne ha acquistate intanto altre 100 ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La Gran Bretagna dà il suo ok al siero. Oggi nel nostro paese altre 470 miladalla, ma si dovrà rivedere ildi vaccinazione per il 2021. L'europa ne ha acquistate intanto altre 100 ...

Corriere : La Germania ha comprato dosi extra di vaccini oltre alla sua quota europea. Perché l’Italia non l’ha fatto? «All’ar… - fattoquotidiano : VACCINI ANTI COVID In arrivo anche il farmaco di AstraZeneca [Leggi] - ricpuglisi : I nemici della globalizzazione sono pronti a mettere dei dazi sui vaccini stranieri per proteggere i vaccini nazion… - Affaritaliani : LEGGI ?? Parla Maria Rita Gismondo: #AstraZeneca? 'Il freno di EMA mi rassicura' #vaccinoCovid - RQuarantena : Tra poco un'intervista col prof. Fabrizio Chiodo, ricercatore CNR e Istituto Finlay di Avana, Cuba - Si parlerà dei… -