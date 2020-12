Unico bimbo all'asilo senza doni di Natale. Le maestre: "È cattivo, non lo meritava" (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Lucca, le insegnanti fanno regali a tutti tranne che a un piccolo di 4 anni: "È troppo agitato". La madre si sfoga: basta, lo tolgo dalla scuola Leggi su quotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Lucca, le insegnanti fanno regali a tutti tranne che a un piccolo di 4 anni: "È troppo agitato". La madre si sfoga: basta, lo tolgo dalla scuola

