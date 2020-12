Tragedia a Napoli, positiva al Covid non risponde ai parenti: la trovano morta in casa (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tragedia a Napoli, positiva al Covid non risponde ai parenti. La Tragedia in viale Kennedy, a Fuorigrotta, quartiere della periferia occidentale della città, dove un’anziana donna, positiva al Coronavirus, è stata trovata in casa. Sul posto i vigili del fuoco, che dopo aver cercato di contattare la donna, sono riusciti ad entrare in casa dal balcone, effettuando la triste scoperta. Una donna positiva al Coronavirus è stata trovata morta all’interno della sua abitazione: accade in viale Kennedy, a Fuorigrotta, quartiere della periferia occidentale di Napoli. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno cercato invano di richiamare l’attenzione della donna, che ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 30 dicembre 2020)alnonai. Lain viale Kennedy, a Fuorigrotta, quartiere della periferia occidentale della città, dove un’anziana donna,al Coronavirus, è stata trovata in. Sul posto i vigili del fuoco, che dopo aver cercato di contattare la donna, sono riusciti ad entrare indal balcone, effettuando la triste scoperta. Una donnaal Coronavirus è stata trovataall’interno della sua abitazione: accade in viale Kennedy, a Fuorigrotta, quartiere della periferia occidentale di. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno cercato invano di richiamare l’attenzione della donna, che ...

