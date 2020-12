Salernitana a Monza con l’aereo della Lazio: scoppia la polemica (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La decisione della Salernitana volare verso Monza con l’aereo della Lazio ha destato polemiche e indignazione da parte dei tifosi campani. Con un duro comunicato, i gruppi organizzati granata hanno rivendicato con forza l’identità propria della Salernitana, parlando di un “viaggio che mortifica nell’anima”. Nel mirino ancora una volta la proprietà Lotito–Mezzaroma, oggetto di polemiche da ormai molti anni per la questione della doppia proprietà e delle conseguenze che comporta questa situazione. Salernitana a Monza con l’aereo della Lazio: è polemica Oggi la Salernitana, attuale capolista del campionato di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La decisionevolare versoconha destato polemiche e indignazione da parte dei tifosi campani. Con un duro comunicato, i gruppi organizzati granata hanno rivendicato con forza l’identità propria, parlando di un “viaggio che mortifica nell’anima”. Nel mirino ancora una volta la proprietà Lotito–Mezzaroma, oggetto di polemiche da ormai molti anni per la questionedoppia proprietà e delle conseguenze che comporta questa situazione.con: èOggi la, attuale capolista del campionato di ...

