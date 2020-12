Saldi invernali 2021, possibile cambio di data: quando inizieranno (Di mercoledì 30 dicembre 2020) . Alcune Regioni stanno valutando degli slittamenti dovuti all’emergenza Covid L’emergenza Covid sta condizionando pesantemente anche la nostra economia. Blocchi e restrizioni hanno stravolto un periodo solitamente consumistico come il Natale, costringendo gli italiani a concentrare gli acquisti in alcune finestre determinate. La Zona Rossa generalizzata sotto L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) . Alcune Regioni stanno valutando degli slittamenti dovuti all’emergenza Covid L’emergenza Covid sta condizionando pesantemente anche la nostra economia. Blocchi e restrizioni hanno stravolto un periodo solitamente consumistico come il Natale, costringendo gli italiani a concentrare gli acquisti in alcune finestre determinate. La Zona Rossa generalizzata sotto L'articolo proviene da Inews.it.

EmmeReports : Saldi invernali, in Sicilia al via il 7 gennaio 2021 - scontOmaggio : Saldi invernali 2021: calendario date regione per regione - LaGazzettaWeb : Saldi invernali, al via il 2 gennaio in Basilicata, il 7 in Puglia - occhio_notizie : Quando iniziano i saldi in Campania? Il chiarimento della Regione - RedazioneTvcity : Saldi Invernali Campania: riunione con le associazioni il 4 gennaio - -