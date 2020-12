Phishing di Natale: attenzione ai messaggi truffa dei regali Amazon Prime (Di mercoledì 30 dicembre 2020) A Natale non tutti sono più buoni, anzi alcuni se ne approfittano, come ad esempio gli sconosciuti hacker truffatori che hanno pensato di sfruttare le vacanze natalizie, da sempre legate ai doni, per diffondere una subdola truffa: un SMS che propone un sedicente regalo natalizio da parte di Amazon per i clienti Prime, che vengono invitati a cliccare su un link per ritirare un premio. Ovviamente non c’è alcun regalo e cliccando sul link si sarà dirottati su un sito che cerca di mimare quello Amazon invitandoci a inserire alcuni dati personali, come nome, cognome, indirizzo e-mail e, soprattutto, numero di carta di credito. Si tratta insomma di un tentativo vero e proprio di Phishing, ovvero appunto di estorcere con l’inganno via mail dati sensibili agli ignari ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Anon tutti sono più buoni, anzi alcuni se ne approfittano, come ad esempio gli sconosciuti hackertori che hanno pensato di sfruttare le vacanze natalizie, da sempre legate ai doni, per diffondere una subdola: un SMS che propone un sedicente regalo natalizio da parte diper i clienti, che vengono invitati a cliccare su un link per ritirare un premio. Ovviamente non c’è alcun regalo e cliccando sul link si sarà dirottati su un sito che cerca di mimare quelloinvitandoci a inserire alcuni dati personali, come nome, cognome, indirizzo e-mail e, soprattutto, numero di carta di credito. Si tratta insomma di un tentativo vero e proprio di, ovvero appunto di estorcere con l’inganno via mail dati sensibili agli ignari ...

