Netflix Wrapped e le altre app che ti aiutano a capire quanto tempo passi sui tuoi dispositivi

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il prossimo traguardo in campo tecnologico sarà riuscire a restituire alle persone la gestione del loro. Basta dare un’occhiata alle statistiche diper quest’anno persiamo stati dipendenti dagli smartphone e daisui quali intrattenerci con serie televisive, a maggior ragione nel 2020 caratterizzato dal lockdown e dalla pandemia. Di cosa si tratta, esattamente?è un'estensione di Google Chrome e si chiama così perché il termine inglese “” (letteralmente ‘incartato’ o ‘impacchettato’) viene utilizzato specialmente alla fine dell’anno come sorta di riassunto deltrascorso su una piattaforma, raccontandoti cosa hai visto, i generi che ...

Ora è possibile ripercorrere il nostro anno su Netflix per scoprire le nostre abitudini e le nostre statistiche. Ma già conoscere tempi e generi può darci una mano a ricostruire il nostro 2020 in chia ...