Nainggolan al Cagliari: come lo utilizzerà Di Francesco

Si attende soltanto l'ufficialità per il ritorno in Sardegna del Ninja Nainggolan: ecco come potrebbe sistemarsi il Cagliari con lui in campo Nainggolan e il Cagliari, storia di un amore infinito. Il Ninja riabbraccerà la "sua" città per la terza volta, con l'obiettivo di trascinare fuori dalle secche una squadra che non vince da oltre due mesi. Complice il grave infortunio di Rog, la trattativa con Nainggolan ha subito una rapida accelerazione per mettere immediatamente un nuovo centrocampista a disposizione di Eusebio Di Francesco. Ma come giocherà adesso il Cagliari? Due, principalmente, le opzioni sul tavolo del coach: anzitutto il 4-2-3-1 schierato maggiormente sin qui, nel quale il Ninja potrebbe ereditare compiti e ruolo del ...

