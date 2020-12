Milan condannato a pagare 5 | 37 milioni a Boban

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) L'ex Chief Football Officer era stato licenziato dopo aver rilasciato un'intervista alla Gazzetta in cui, tra le altre cose, aveva denunciato, il fatto di non essere stato coinvolto nella scelta di ...

FBiasin : 'Nessuna 'giusta causa': #Milan condannato a pagare a #Boban 5,37 milioni'. - Gazzetta_it : #Gazidis condannato dal tribunale a pagare a 5,37 milioni a #Boban #Milan - Mediagol : #Milan condannato dal Tribunale: il club rossonero dovrà risarcire Boban. I dettagli - NinoSaltato : RT @CalcioFinanza: Il Milan condannato a riscarcire Boban - perchetendenza : 'Boban': Perché il Tribunale del Lavoro di Milano ha condannato il Milan a pagare 5,375 milioni di euro all'ex CFO… -

Il club aveva licenziato Boban per «giusta causa» dopo un’intervista rilasciata alla Gazzetta in cui attaccava la società. Il Tribunale di Milano ha dato ragione al dirigente riconoscendogli un risarc ...Zvone Boban l'ha spuntata nella battaglia legale contro il club rossonero che lo aveva licenziato per giusta causa. Il Milan ricorrerà in appello.